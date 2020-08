Street Power Football: Anstoß für die Straßenfußballer

Werde der König der Straße: Erschaffe deinen eigenen Charakter, fege als Schützling von Straßenlegende Sean Garnier deine Gegner vom Platz und erobere die Straße mit deiner Ball-Beherrschung.

Spiele mit Freunden: Trete lokal oder online in intensiven Street Power Matches gegen deine Freunde an oder spiele gemeinsam mit ihnen im Koop gegen die KI.

Spielmodi: Entdecke und meistere alle sechs einzigartigen Spielmodi: tanzartiger Freestyle, 2vs2 oder 3vs3 Street-Power-Matches, Trick-Shot, Panna-Käfigkämpfe, Eliminierung und der "Become King"-Story-Modus.

Signature-Tricks und Superkräfte: Spiele mit Style und lasse deine Gegner mit krassen Tricks wie Boykas Backflip, Livs Around-The-World oder Melodys Spezial-Moves erstarren. Entfessele unglaubliche Kräfte und fege die Konkurrenz vom Platz.

Style-Punkte: Passe dein Team mit stilsicherer Kleidung, eigenen Emotes, Tattoos und mehr an.

Authentische Streetstyle-Kultur: Spiele mit den besten Street- und Freestyle-Spielern der Welt, darunter Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Ahmed Rakabah, Andrew Henderson, Raquel "Freestyle" Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle und mehr!

Bring dich in Stimmung: Dreh die Lautstärke hoch mit Tracks von The Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap und Daniel Got Hits während du Schauplätzen auf der ganzen Welt, wie z.B. der offiziellen Red Bull Street Style World Championship-Arena, deinen Stempel aufdrückst.

Am 25. August 2020 haben Maximum Games, Gamajun Games und SFL Interactive das Straßenfußballspiel Street Power Football für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 49,99 Euro. Boxversionen im Handel sind ebenfalls erhältlich.Spielbeschreibung des Herstellers: "Die Spieler drücken in Street Power Football der Straße ihren eigenen Stempel auf. Der Ball ist das einzige Werkzeug, um verrückte Tricks zu meistern und zusammen mit echten Straßenfußball-Legenden an einem Wettbewerb rund um den Globus teilzunehmen, bei dem sechs verschiedene Spielmodi sowie der Style und die Vielfalt der Street Football-Welt geboten werden.Street Power Football bringt ein Elite-Ensemble aus internationalen Street Football-Botschaftern aus den Bereichen Freestyle, Panna und Straßenfußball zusammen, darunter Sean Garnier, Melody Donchet, JaviFreestyle, Andrew Henderson, Liv Cooke, Raquel Benetti und viele andere. Street Power Football kombiniert kreativen Stil mit dynamischer Action, um eine unvergleichliche Over-The-Top-Fußball- und Arcade-Gaming-Erfahrung zu bieten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer