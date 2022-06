Gunfire Reborn: Koop-Knallerei für den Xbox Game Pass angekündigt

Gunfire Reborn ab Oktober im Gamepass verfügbar

Der rasante Roguelike-FPS Gunfire Reborn, welcher erst im vergangenen Jahr für den PC released wurde, kommt im Oktober in den Xbox Game Pass. Dies wurde jüngst mit einem Trailer bestätigt.Auf dem Xbox & Bethesda Showcase ließen es sich Microsoft und Entwickler Duoyi Games nicht nehmen, einen neuen Trailer für Gunfire Reborn vorzustellen.Bei Gunfire Reborn handelt es sich um einen hitzigen Shooter aus der Ego-Perspektive, der sich auf Roguelike-Elemente und den Koop-Modus konzentriert. Bis zu vier Spieler können dabei in die Rolle von Helden schlüpfen, die sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten durch die Levels ballern. Dabei findet ihr immer andere Waffen, damit das Spiel auch nach dem x-ten Mal nicht langweilig wird.Zwar geht euer Fortschritt im Falle eines Todes verloren, allerdings bietet Gunfire Reborn Möglichkeiten, euch auch über den Tod hinaus zu verbessern. Beispielsweise in Form eines Talentbaums, ebenso wie freischaltbarer Charaktere, die wiederum einzigartige Fähigkeiten mit sich bringen.Mit seinem herzerwärmenden, an die Borderlands -Reihe erinnernden, Cartoon-Stil und seinem abgedrehten Charakter-Design schafft es Gunfire Reborn schon seit einer Weile, Spieler in seinen Bann zu ziehen. Interessant ist auch die schier endlose Auswahl an verschiedenen Waffen, die von einfachen Pistolen bis hin zu Gewehren, aber auch Kunais, Power-Handschuhen sowie Drachen reichen.