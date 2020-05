Project Ragnarök: MMO-Action-Adventure von NetEase für PC, Konsolen und Mobile angekündigt

NetEase Games (aus China) hat bei seiner jährlichen "520-Konferenz" mehrere Spiele vorgestellt. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Ankündigung von "Project Ragnarök", das sie selbst als "Full-Platform-Title" bezeichnen, da es für PC, "ausgewählte" Konsolen und Smarthpones/Mobile erscheinen soll. Die Entwickler versprechen ein AAA-Spielerlebnis, egal auf welcher Plattform man es spielt.Project Ragnarök ist ein Open-World-Action-Adventure in einer Online-Welt (MMO), das auf nordischer Mythologie basiert. Das Spiel soll die Geschichte vom Zwielicht der Götter und dem Kampf der verschiedenen Rassen der Nine Worlds gegen das Schicksal erzählen."NetEase Games hat mit einem internationalen Entwicklerteam zusammengearbeitet, um den riesigen Kosmos der nordischen Mythologie so umfangreich wie möglich in Midgar zum Leben zu erwecken. In dem Gameplay-Trailer war eine offene Welt mit nordischem Flair zu sehen, in der Spieler sich frei bewegen können - dank mythischer Mounts sogar in der Luft. Dann bricht die Dunkelheit herein, die Götter blicken auf die Erde hinab und der Drang zu Kämpfen ist greifbar - Die Bühne ist bereit für eine epische Schlacht", heißt es in der Ankündigung.Letztes aktuelles Video: Sixth Annual Product Launch Event - The Ragnarök