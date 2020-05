Sherlock Holmes Chapter One: Storylastiger Detektivthriller mit Sherlock als "junger Rebell"

Screenshot - Sherlock Holmes Chapter One (PC) Screenshot - Sherlock Holmes Chapter One (PC) Screenshot - Sherlock Holmes Chapter One (PC) Screenshot - Sherlock Holmes Chapter One (PC) Screenshot - Sherlock Holmes Chapter One (PC)

"Globales Ermittlungssystem: Man weiß nie, wo der nächste Hinweis zu finden ist. Erkundet die gesamte Stadt und nutzt euer neu erlangtes Wissen bei eurer Suche nach der Wahrheit. Verwendet Hinweise, Gerüchte, Verkleidungen, Zusatzinformationen und Beweisstücke, um einen hieb- und stichfesten Fall in Eurer Vorstellungskraft aufzubauen.

Unauffällig bleiben: Mit Waffengewalt mag sich zwar das ein oder andere Problem lösen lassen, aber ein Gentleman findet vielleicht auch andere Mittel und Wege. Deckt mit eurer brillanten Beobachtungsgabe die Schwachstellen eurer Widersacher auf oder nutzt eure Umgebung zu eurem Vorteil, um hartnäckige Gegner außer Gefecht zu setzen, ohne euch die Hände schmutzig zu machen.

Nicht John, aber Jon: Vor John Watson war Holmes auch nicht auf sich alleine gestellt, denn es gab Jon, seinen besten und einzigen Freund. Aber wer ist er wirklich?

Finsteres Inselparadies: Lasst euch nicht von der lebhaften Kulisse der offenen Welt auf der Mittelmeerinsel im 19. Jahrhundert täuschen. Politische Korruption und Verbrechen prägen das Leben, während sich die Inselbewohner an ihre Traditionen klammern und Fremde meiden, was eure Aufgabe noch schwieriger macht.

Wahr oder gelogen: Es gibt keine absoluten Wahrheiten und die Menschen auf der Insel haben ihre ganz eigene Vorstellung von Wahrheit und Gerechtigkeit. Es liegt an euch abzuwägen, ob das Aufdecken der tatsächlichen Wahrheit mehr Schaden anrichtet, als es nützt. Und es liegt an euch, die Zukunft von Sherlock Holmes zu prägen."

Mit Sherlock Holmes Chapter One hat Frogwares einen neuen, storylastigen Detektivthriller für PC, PlayStation 4, Xbox One und Next-Gen-Konsolen angekündigt (Releasejahr: 2021). Als junger Sherlock Holmes wird man auf einer exotischen und gefährlichen Mittelmeerinsel das Rätsel rund um den Tod der eigenen Mutter lüften dürfen. Man kann sich frei in der offenen Spielwelt bewegen und u.a. Täuschung, Gewalt sowie Schlussfolgerungen als Mittel der Wahl einsetzen. Begleitet wird Holmes von "Jon", seinen besten und einzigen Freund. John Watson ist noch nicht an seiner Seite."Bevor Sherlock Holmes der berühmteste Privatdetektiv der Welt wurde, war er ein brillanter junger Rebell, der sich unbedingt beweisen wollte. Als ihn eine alte Verletzung zurück an die Mittelmeerküste zwingt, wo seine Mutter starb, scheint es die perfekte Gelegenheit dafür zu sein. Doch hinter der lebhaften urbanen Fassade folgt das Inselleben einem unheilvolleren Rhythmus. Verbrechen und Korruption, eine verdrehte Vorstellung von Gerechtigkeit und Moral ... Das sind nur einige wenige Stolpersteine, auf die Holmes bei seiner Suche nach der Wahrheit stößt. (...) Ob ihr eure Probleme mit nackter Gewalt löst oder euren Widersachern immer einen Schritt voraus seid, indem ihr mit eurer scharfen Beobachtungsgabe ihre Schwachpunkte herausfindet - in jeder Situation habt ihr die Wahl, wie ihr vorgeht, während ihr dabei eure ermittlerischen Fähigkeiten weiter verbessert. Es ist an der Zeit, euch eurer Vergangenheit zu stellen, um schließlich zu der Legende zu werden, die ihr in der Zukunft sein werdet", schreiben die Entwickler.Frogwares wird das Spiel in Eigenregie veröffentlichen. Vor diesem Spiel hatten sich die Entwickler mit The Sinking City an einem ambitionierten Horror-Abenteuer versucht (mit mäßigem Erfolg). Davor hatten sie zahlreiche andere Sherlock-Holmes-Spiele entwickelt, z.B. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, The Testament of Sherlock Holmes und Sherlock Holmes versus Jack the Ripper.Features ( laut Hersteller ):Letztes aktuelles Video: Ankündigung