Sherlock Holmes Chapter One: Eine Vorgeschichte des Detektivs und große Ambitionen

Nach der Ankündigung von Sherlock Holmes Chapter One hat Frogwares als Entwickler und Publisher in Personalunion weitere Details über den storylastigen Detektivthriller verraten. Als junger Sherlock Holmes wird man auf einer Mittelmeerinsel das Rätsel rund um den Tod der eigenen Mutter lüften dürfen. Man kann sich frei in der offenen Spielwelt bewegen und u.a. Täuschung, Gewalt sowie Schlussfolgerungen als Mittel der Wahl einsetzen. Das Spiel fungiert als Vorgeschichte und wird als "kreative Interpretation" der möglichen Ereignisse beschrieben, die dazu geführt haben könnten, dass Sherlock Holmes zu dem legendären Detektiv wurde ..."Dieses Mal wollten wir bei der Story, die wir erzählen, kreativer sein. Als wir uns darüber Gedanken machten, stießen wir auf eine Idee, die bisher für keine der zahlreichen Umsetzungen aufgegriffen wurde: Holmes' erster großer Fall im zarten Alter von 21 Jahren. Im Kern ist er zwar natürlich schon der Sherlock Holmes, den wir kennen, aber es macht natürlich mehr Sinn, ihn in diesen jungen Jahren eher als einen talentierten Rohdiamanten zu zeigen und nicht als ausgereiftes Genie. Waghalsig, ungeduldig und ein klein wenig unverschämt, aber - ohne es selbst zu wissen - bereits auf bestem Wege, der Größte zu werden", erklärt die leitende Story-Designerin Antonina Melnykova. "Dasselbe trifft auch auf den Schauplatz der Geschichte zu. Wir wollten etwas anderes ausprobieren als das bereits allseits bekannte London der düsteren viktorianischen Zeit. Das Ganze spielt sich zwar wieder im 19. Jahrhundert ab, aber nicht mehr in England wie bisher. Stattdessen ist der Ort des Geschehens eine fiktive abgelegene, sonnenverwöhnte Mittelmeerinsel, auf der Klassenunterschiede und Korruption die Gesellschaft prägen. An diesem Ort verbrachte unser Sherlock seine Kindheit. Und als junger Erwachsener muss er nun dorthin zurückkehren, um die verborgene Wahrheit über den Tod seiner Mutter herauszufinden - ein Verlust, der den heranwachsenden Jungen einst nachhaltig prägte und ihn vor vielen Jahren zwang, nach London zu ziehen. Und wie immer ist Holmes auch in diesem Abenteuer nicht auf sich alleine gestellt: Bevor er eines Tages in London Dr. John Watson kennenlernen wird, hat er einen anderen besten Freund namens Jonathan, und die Beziehung zwischen den beiden wird einen zentralen Bestandteil unseres Spiels bilden."Antonina Melnykova: "Auch wenn wir unserer Kreativität bei der Hintergrundgeschichte von Holmes freien Lauf lassen, können die Fans des Werks und des Charakters ganz beruhigt sein: Wir halten uns eng an die Vorlage, um größtmögliche Konsistenz zu gewährleisten. Die meisten Leute haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wer Sherlock Holmes ist. Wir wollen das mit unserer Geschichte nicht ändern, sondern versuchen auszuloten, wie er zu der Persönlichkeit werden konnte, als die man ihn heutzutage kennt. Wie entwickelte sich seine Liebe zur Violine? Was hat es mit seiner eindrücklichen Kopfbedeckung auf sich? Wie kam es zu seiner Drogenabhängigkeit?"Wie bei The Sinking City , dem vorherigen Spiel von Frogwares, wollen die Entwickler wieder auf eine offene Spielwelt setzen und die Spieler nicht so stark an die Hand nehmen (Stichwort: Questmarker). Die eigenen Ambitionen sind wieder einmal groß, denn das neue "globale Ermittlungssystem" soll den Spielern mehr Freiheiten beim Lösen der Fälle gewähren."Das globale Ermittlungssystem sieht vor allem vor, dass sich die Spieler mehr auf ihre Intuition und Ermittlungsfähigkeiten verlassen. In Sherlock Holmes Chapter One werden Hinweise mithilfe von zahlreichen Fertigkeiten, Tricks, Werkzeugen und Methoden gesammelt und analysiert, die Holmes zur Verfügung stehen. Da es so unglaublich viele Kombinationen gibt, müssen die Spieler wie echte Detektive ihre grauen Zellen anstrengen. Denn einfach alle Hinweise miteinander zu kombinieren, bis das Spiel irgendeine Reaktion zeigt, wird nicht sehr effektiv sein", so der leitende Feature-Designer Yaroslav Martyniuk.In Sherlock Holmes Chapter One darf auch gekämpft werden, wobei die Entwickler wollen, dass die Beobachtungsgabe von Sherlock stärker gefragt ist, anstatt einfach blind zuzuschlagen."Wir haben uns eingehend mit dem Feedback der Spieler und der Presse zu The Sinking City und zu den früheren Sherlock-Holmes-Spielen beschäftigt und es maßgeblich in die Features von Chapter One einfließen lassen, zum Beispiel in puncto Ermittlungen, Story, Kampf und Erkundung. So haben wir etwa das Kampfsystem in Chapter One von Grund auf neu gestaltet - und viele weitere Mechaniken werden aktuell geändert bzw. verbessert, um das Spiel und den Spielablauf allgemein zu optimieren", sagte Yaroslav Martyniuk ganz allgemein, ohne allerdings näher auf die Gestaltung der Kämpfe näher einzugehen. Mit den großen Ambitionen und der mäßigen Umsetzung in The Sinking City im Hinterkopf, bleibt abzuwarten, inwiefern sich Frogwares bei der Gestaltung der offenen Welt, den Kämpfen und der Inszenierung diesmal verbessern kann.Sherlock Holmes Chapter One wird (trotz der Episoden-Nennung im Titel) laut Frogwares ein vollständiges und in sich abgeschlossenes Spiel sein. Es wird auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt und 2021 auf PC, PS4, Xbox One und Next-Generation-Konsolen erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung