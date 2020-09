Sherlock Holmes Chapter One: Kriminelle Spielwelt, Umfang, Kämpfe und kein "Game As A Service"

Frogwares hat die Spielwelt aus Sherlock Holmes Chapter One näher vorgestellt. In dem Detektivabenteuer löst der junge Sherlock Holmes bizarre Kriminalfälle auf einer Mittelmeer-Insel. Die Entwickler beschreiben den Schauplatz als eine "Welt der Kriminalität", voller sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit, in der "das Gesetz" oft ignoriert wird. Die Inselbewohner nehmen das Recht regelmäßig selbst in die Hand, wobei die Polizei auf Gesuch der örtlichen Machthaber oftmals ein Auge zudrückt.Die Entwickler schätzen, dass die Hauptgeschichte ungefähr 15 Stunden lang sein wird. In jeder der fünf Hauptquests wird es mehrere Verdächtige geben, wobei die Entwickler versuchen, Schwarz-Weiß-Moral zu vermeiden und vielschichtige Charaktere sowie Fälle zu schaffen. Darüber hinaus wird es mehr als 30 Nebenquests geben, die jeweils eine moralische Wahl bieten sollen. Schließt man alle Inhalte ab, wird man zwischen 30 und 40 Stunden beschäftigt sein.Kämpfe sind ebenfalls ein Teil des Spiels, sollen aber eine untergeordnete Rolle spielen. Sherlock ist ziemlich agil, kann in Deckung gehen und verfügt über eine kleine Handfeuerwaffe sowie bestimmte Werkzeuge wie Rauchbomben, mit denen er Feinde außer Gefecht setzen kann. Dennoch soll man ermutigt werden, einen nicht-tödlichen Ansatz zu wählen. Wenn man jedoch bei einer Schießerei in die Enge getrieben wird oder nicht genug Zeit hat, eine nutzbare Schwachstelle zu finden, ist es möglich, auf den Kontrahenten zu schießen und ihn zu töten. Dies wird gewisse Konsequenzen haben, zum Beispiel kann es die Beziehung zu Jon verschlechtern. Trotzdem wollen die Entwickler diesen Spielstil nicht kategorisch streichen.Sherlock Holmes Chapter One befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase und soll 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Nach dem Verkaufsstart sollen noch weitere Inhalte veröffentlicht werden, aber das Spiel soll kein "Game As A Service" sein. Es wird als vollständiges und eigenständiges Spiel beschrieben.