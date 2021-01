Sherlock Holmes Chapter One: Überblick: Spielzeit, Umfang, Täter, Outfits und Sprecher

Die Entwickler von Sherlock Holmes Chapter One (Frogwares) haben einige Fragen zu dem "storylastigen Detektivthriller" beantwortet, in dem die Vorgeschichte von Sherlock als "junger Rebell" gezeigt werden soll. Demnach ist die Hauptgeschichte zwischen zwölf und 15 Stunden lang. Will man auch alle Nebengeschichten und -aufgaben absolvieren, soll die Spielzeit auf 40 bis 50 Stunden steigen. Es wird fünf Hauptquests bzw. Fälle und mehr als 30 Nebenquests geben. In jeder der fünf Hauptquests wird es mehrere Verdächtige geben, wobei die Entwickler versuchen, Schwarz-Weiß-Moral zu vermeiden und vielschichtige Charaktere zu schaffen. Es wird auch möglich sein, falsche Schlüsse zu ziehen und Personen zu beschuldigen, welche die Tat nicht begangen haben. Die Nebenquests sollen ebenfalls eine moralische Wahl bieten.Sherlock Holmes kann sich ebenfalls in verschiedene Outfits werfen und so untertauchen - Agent 47 lässt grüßen. Kämpfe sind ein Teil des Spiels, sollen aber eine untergeordnete Rolle spielen. Dennoch soll man ermutigt werden, einen nicht-tödlichen Ansatz zu wählen. Wie die Quests in der offenen Spielwelt funktioneren (ab 0:45 Min.) und wie sich die Sychronstimmen anhören (ab 2:51 Min.), könnt ihr euch im folgenden Video anschauen.Sherlock Holmes Chapter One soll 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Nach dem Verkaufsstart sollen noch weitere Inhalte veröffentlicht werden, aber das Spiel soll kein "Game As A Service" sein. Trotz "Chapter One" im Titel wird es als vollständiges und eigenständiges Spiel beschrieben.