Sherlock Holmes Chapter One: Erste Spielszenen in homöopathischer Dosis

Die Entwickler von Sherlock Holmes Chapter One (Frogwares) haben erste Mini-Spielszenen aus dem "storylastigen Detektivthriller" gezeigt. Den 20 Sekunden langen Clip findet ihr weiter unten. Der Spielszenen-Trailer und weitere Details sollen im März folgen.Sherlock Holmes Chapter One basiert auf der Unreal Engine 4 und soll 2021 für PC (Epic Games Store, GOG.com, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Nach dem Verkaufsstart sollen noch weitere Inhalte veröffentlicht werden, aber das Spiel soll kein "Game As A Service" sein. Trotz "Chapter One" im Titel wird es als vollständiges und eigenständiges Spiel beschrieben.Letztes aktuelles Video: Gameplay Teaser