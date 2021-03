Sherlock Holmes Chapter One: Spielszenen-Trailer zeigt den "storylastigen Detektivthriller"

Frogwares hat den ersten "Gameplay-Trailer" zu Sherlock Holmes Chapter One veröffentlicht. Der "storylastige Detektivthriller" spielt auf der Insel Cordona. Nach dem mysteriösen Tod von Sherlocks Mutter (vor zehn Jahren) versuchen der junge Sherlock und sein Gefährte (Jon) Licht ins Dunkel zu bringen. Die Inselstadt soll ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen sein. Menschen aus Mitteleuropa, Südeuropa, Afrika und dem Nahen Osten haben sich im Laufe der Geschichte auf der Insel niedergelassen und prägen die fünf Stadtteile, die es zu erkunden gilt.Im Trailer sind auch Kämpfe zu sehen. So weiß Sherlock mit einer Schusswaffe umzugehen, kann aber auch Ablenkungsmanöver durchführen, die (teilweise zerstörbare) Umgebung nutzen oder den Gegner auf altbewährte Weise mit einem Schlag ins Gesicht handlungsunfähig machen. Weiter geht es mit den Ermittlungsmethoden. Mit "Gedankenspielen" können aus entdeckten Hinweisen dann Schlussfolgerungen gezogen werden. Außerdem kann sich Sherlock verkleiden, um bestimmte Personenkreise zu infiltrieren und Informationen zu erhalten. Eine Schnellanalyse ermöglicht es Sherlock zudem, in kürzester Zeit wichtige Hinweise zu Personen und Objekten zu erhalten. Last but not least muss man alle gesammelten Hinweise richtig interpretieren, um den Täter aus dem Kreis der Verdächtigen zu ermitteln und dann entscheiden, wie mit dem Täter zu verfahren ist.Sherlock Holmes Chapter One erscheint im Laufe des Jahres für PC (Steam, Epic, GOG), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.Letztes aktuelles Video: GameplayTrailer