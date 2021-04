Sherlock Holmes Chapter One: Entwickler beantworten Fragen über Kämpfe, Charaktere und Plattformen

Die Entwickler von Sherlock Holmes Chapter One beantworten im folgenden Video einige Fragen über den anstehenden "storylastigen Detektivthriller". Gesprochen wird über die beiden jungen Charaktere (Sherlock und Jon) und über ihren Look. Außerdem stellte Frogwares klar, dass man Charaktere auch in Gesprächen genau betrachten kann, man aber aufgrund mangelnder Erfahrung von Sherlock möglicherweise die falschen Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen zieht. Zudem versprechen sie, dass es nur zu Kampfsituationen kommen wird, wenn es im Rahmen der Geschichte Sinn ergeben würde - und es soll auch nicht-tödliche Vorgehensweisen geben.Sherlock Holmes Chapter One erscheint im Laufe des Jahres für PC (Steam, Epic, GOG), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Umsetzungen für Stadia oder Switch sind derzeit nicht vorgesehen. Ob nach "Chapter One" noch "Chapter Two" folgen wird, ist unklar. Die Entwickler wollen mit der Titelwahl nicht auf ein Episodenformat anspielen, sondern vielmehr die Ursprungsgeschichte der Charaktere hervorheben. Ein Nachfolger ist aktuell nicht in Planung. Sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Downloadinhalte sind aber geplant.Letztes aktuelles Video: Your Questions Answered Pt 2