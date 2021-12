Sherlock Holmes Chapter One: Release für PS4 und Xbox One ein weiteres Mal verschoben; neuer Termin: Q1 2022

Important info regarding the PS4 and Xbox One versions. pic.twitter.com/QWco7B1uD2



Entwickler Frogwares hat bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung von Sherlock Holmes: Chapter One für die Konsolen der letzten Generation nochmals verzögern wird. Das Detektivspiel soll für PlayStation 4 und Xbox One nun im ersten Quartal 2022 in den Handel kommen. Auf Twitter verraten die Macher, dass die zusätzliche Zeit für weiteren Feinschliff am Spiel genutzt wird. Unter anderem soll hier die Performance auf den "alten" Konsolen optimiert werden. Bereits seit dem 16. November 2021 ist Sherlock Holmes: Chapter One für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.Chapter One im Namen des Titels soll übrigens nicht darauf hindeuten, dass es einen zweiten Teil geben wird. Hier ist laut Frogwares aktuell nichts geplant. Stattdessen wollen die Macher damit die Ursprungsgeschichte von Sherlock Holmes, um die es im Detektivspiel geht, stärker in den Fokus rücken.„Bevor Sherlock Holmes der berühmteste Privatdetektiv der Welt wurde, war er ein brillanter junger Rebell, der sich unbedingt beweisen wollte. Als ihn eine alte Verletzung zurück an die Mittelmeerküste zwingt, wo seine Mutter starb, scheint es die perfekte Gelegenheit dafür zu sein. Doch hinter der lebhaften urbanen Fassade folgt das Inselleben einem unheilvolleren Rhythmus. Verbrechen und Korruption, eine verdrehte Vorstellung von Gerechtigkeit und Moral ... Das sind nur einige wenige Stolpersteine, auf die Holmes bei seiner Suche nach der Wahrheit stößt.“ heißt es in der Beschreibung zu Sherlock Holmes: Chapter One.Letztes aktuelles Video: Be the detective