Curved Space: Arachnoide Arcade-Ballerei für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt

2D-Shooter-Action im Twin-Stick-Stil, die sich um verzerrte 3D-Arenen dreht, die der Schwerkraft trotzen.

Hochenergetischer Synthwave-Soundtrack mit den Künstlern Scandroid, Fury Weekend & 3Force.

Beherrschen Sie fortschrittliche Raumfahrzeugsysteme. Energie-Peitschenhieben, Dash-Boostern und ein Overdrive-Modus.

Ein nichtlinearer Story-Modus versetzt Spieler in unvorhersehbare Zeitlinien bis hin zu seltsamen Endungen.

Stilvolle Zwischensequenzen im Comic-Stil des Heavy Metal-Künstlers Kyle Charles.

Tonnenweise seltsame und wundervolle außerirdische Insekten, um sie zu bekämpfen, mit dem Lasso einzufangen und ihre Energie auszusaugen.

Sehen Sie im Story- und Survival-Modus massiven mehrstufigen Bosskämpfen in die Augen.

Über zwanzig Waffen, von Laserkanonen bis zu magnetischen Wurfklingen.

International & interstellar: Das Spiel wird auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtem Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch und Portugiesisch veröffentlicht.

Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC) Screenshot - Curved Space (PC)

Die kanadischen Entwickler Only By Midnight haben den Twinstick-Arena-Shooter Curved Space angekündigt, der Ende 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen soll (zur offiziellen Website ). Zudem soll im Sommer ein öffentlicher Betatest (nur PC) stattfinden. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In ferner Zukunft hat die Menschheit begonnen, Energie von gigantischen Monsterspinnen aus einer anderen Dimension zu gewinnen. Curved Space bringt dem Spieler die Tricks dieses gefährlichen Berufes im umwerfenden Story-Modus bei. Die Spieler werden die Invasoren explodieren, peitschen und aus ihnen Energie saugen, während sie versuchen, ihre eigene, schnell zusammenbrechende Realität aufrecht zu erhalten. Durch die Auswahl von Storys werden die Spieler auf unvorhersehbare neue Zeitlinien gebracht, und die Wahl an Upgrades ändert die Art und Weise, wie Kämpfe gegen riesige Boss-Monster aus dem Jenseits ausgetragen werden.Spieler, die eine Herausforderung im Arcade-Stil suchen, können in den Überlebensmodus eintauchen. Power-Ups müssen mit Bedacht ausgewählt werden, und jede Raumschiffsfähigkeit muss auch gemeistert werden, um die endlosen, eskalierenden Horden abzuhalten. Für diejenigen, die prahlen wollen, gibt es eine tägliche Herausforderung mit Online-Bestenlisten für diese authentische Arcade-Herausforderung."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch