Curved Space: Arcade-Shooter nimmt auch PS5 und XBS ins Visier

Old School Shmup im neuen Stil: Genieße die energiegeladene Action traditioneller 2D-Shoot 'em Ups in einem gekrümmten 3D-Raum. Erklimme Wände, springe auf die andere Seite deiner Umgebung und genieße atemberaubende Ausblicke.

Spiel deinen Stil und führe die Ranglisten an: Erlebe die erschütternde Reise deines Weltraumpiloten in der Kampagne, nimm neue Herausforderungen an, teste deine Fähigkeiten und erklimme deinen Platz in den Bestenlisten in den Spielmodi Tageskampf, Arena, Survival und Endlos.

Reite auf der Synthwave: Genieße einen energiegeladenen Synthwave-Soundtrack in Zusammenarbeit mit FiXT Neon und Künstlern wie Scandroid, 3Force und Fury Weekend.

Upgrade & Take Them Down: Sammle eine Fülle von Fähigkeits- und Waffen-Upgrades. Die Waffen sind vielfältig (von Lasern über Flammenwerfer bis hin zu Unkrautvernichtern!) und mit ihrem eigenen Overdrive ausgestattet!

Kampagne: Schlüpfe in die Rolle eines Energy Harvesters inmitten einer galaktischen Spinneninvasion. Deine Entscheidungen führen dazu, dass du eine von drei möglichen Versionen der Hauptfigur des Spiels übernimmst, um die Invasion auf Asteroiden, Raumstationen und anderen intergalaktischen Bühnen zurückzuschlagen. Jede einzigartige Version bringt die Geschichte in eine andere Richtung.

Arena: Nimm über 60 zufällige Herausforderungen aus der Kampagne des Spiels an, um deinen Namen in den lokalen Bestenlisten wiederzufinden.

Survival: Kämpfe dich durch Wellen von Invasoren, wobei jede Welle eine neue, schwierigere Herausforderung darstellt.

Endlos: Erledige Wellen von zufälligen Herausforderungen aus der Kampagne sowie zusätzliche Ziele, während du dich an das anpasst, was das Spiel dir in den Weg stellt.

Tageskampf: Du hast jeden Tag einen Versuch, den Tageskampf abzuschließen und die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Du hast es heute nicht in die Bestenliste geschafft? Morgen gibt es immer eine neue Herausforderung.

Mit der geplanten Veröffentlichung von Curved Space Ende letzten Jahres auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch ist bekanntlich nichts geworden. Dafür haben sich Only By Midnight mit Maxiumum Games zusammengetan, um den Twinstick-Arena-Shooter in diesem Jahr neben den bereits bekannten Plattformen auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu bringen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Curved Space ist ein intensiver Twin-Stick-Shooter im Arcade-Stil, der die klassische Variante aufgreift und sie in die unheimlichsten Weiten des Weltraums verlegt. Kämpfe in gekrümmten Landschaften gegen kosmische Spinnen, während der Horizont nicht mehr im Blickfeld ist.Inspiriert von Arcade-Klassikern müssen die Spieler nach Waffen-Power-Ups und Upgrades suchen, während sie dem feindlichen Feuer ausweichen, interdimensionale Insekten erledigen und mit riesigen Boss-Monstern ringen. Einfach zu erlernen, während du dich durch die verzweigte Story-Kampagnen kämpfst, aber schwer zu meistern, wenn du nach Ruhm auf den Bestenlisten suchst."Als Features werden genannt:Zu den Spielmodi heißt es:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer