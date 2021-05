Curved Space: Kleine Verschiebung der Arcade-Ballerei

Only By Midnight und Maximum Games haben eine Verschiebung der arachnoiden Arcade-Ballerei Curved Space angekündigt. Dabei hält sich die zusätzliche Wartezeit jedoch in Grenzen: Statt der ursprünglich geplanten Veröffentlichung am 18. Juni erscheint das Spiel jetzt am 29. Juni für PC (via Steam), PS4, PS5, One und Xbox Series X|S. Etwas länger muss man sich noch auf Switch gedulden, wo man erst ab dem 13. Juli in den unendlichen Weiten des Weltraums das Feuer auf die kosmischen Spinnen eröffnen und sein Waffenarsenal aufrüsten darf.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer