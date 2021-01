Arkane Studios: Dishonored-Vater arbeitet an einem neuen, bisher unangekündigten Spiel

Harvey Smith, der Erschaffer von Dishonored, hat bestätigt, dass er innerhalb der Arkane Studios bereits an einem neuen Projekt arbeitet. Das hat er nach Angaben von DualShockers in einem Interview mit dem spanischen Magazin Vandal verraten. Sein Team besteht demnach aus Leuten, die zuvor an Dishonored und dem außergewöhnlichen Shooter Prey mitgewirkt haben. Zudem gibt er zu Protokoll, dass er nicht in die Arbeiten am aktuellen Projekt Deathloop involviert sei, das im Mai erscheinen soll."Ich bin bei Deathloop nicht dabei. Ich konzentriere mich auf etwas anderes und arbeite mit Leuten zusammen, die Dishonored und Prey gemacht haben", so Smith.Während Deathloop genau wie Dishonored im Arkane Studio Lyon entsteht, arbeitet Smith an dem bisher noch nicht angekündigten Spiel in der US-Zweigstelle in Austin. In der Vergangenheit haben beide Studios bei Dishonored und Dishonored 2 eng zusammengearbeitet. Auf die Nachfrage, ob man bei den Arkane Studios nach der Zenimax-Übernahme durch Microsoft irgendwelche Auswirkungen gespürt habe, antwortet Smith: "Ich würde sagen, dass es bei Arkane bisher keine Veränderung gab."