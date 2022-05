Arkane Studios: Ravenholm: Arkanes verschollenes Half-Life-2-Spin-off

Im Jahr 2006/07 arbeitete der Deathloop - & Dishonored -Entwickler Arkane Studios an einer Zusatz-Episode zu Half-Life 2 . Was aus dem Projekt "Ravenholm" wurde, verrät eine spannende, einstündige Doku.Das Projekt NoClip bastelt aus Crowdfunding-Kohle spannende Spiele-Dokumentationen, z.B. über Among Us Demon's Souls oder Alien Isolation - all das gibt es regelmäßig auf YouTube zu sehen. Und die neueste Ausgabe dreht sich eben um das Projekt Ravenholm, das eigentlich eine Zusatzepisode bzw. ein Spin-off zu Valves legendärem Shooter Half-Life 2 sein sollte.Ursprünglich arbeitete Warren Spectors Studio Junction Point an der Ravenholm-Episode , danach ging das Projekt an Arkane. Bereits 2012 hatte Half-Life-Autor Marc Laidlaw über Arkanes Pläne und die Gründe für die Einstellung berichtet , doch jetzt sehen wir endlich, was wir vielleicht verpasst haben. NoClip zeigen massig Spielszenen, erläutern das Elektrizitätssystem und es gibt auch ein paar richtig schaurig-düstere Abschnitte - was ja nach dem Original-Level in Ravenholm geradezu auf der Hand lag...Doch bevor wir uns jetzt darin ergehen, den Inhalt des Videos in Text aufzudröseln, seht selbst wie Arkanes Half-Life-2-Episode Ravenholm vielleicht ausgesehen hätte.