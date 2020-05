Warface: Breakout: Taktischer Team-Shooter ist einsatzbereit

Exklusives, legendäres Messer "Vendetta"

Exklusiver, legendärer Waffen-Skin "Liberator" für M1911

Exklusiver, legendärer Waffen-Skin "Redeemer" für USP

Exklusives Karten- und Avatar-Paket "Nightslayer"

Am 26. Mai 2020 hat My.com den teambasierten Taktik-Shooter Warface: Breakout für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Warface -Ableger ist als Standard Edition im PlayStation Store (23,99 Euro) und Microsoft Store (19,99 Euro) sowie als Deluxe Edition im PlayStation Store (35,99 Euro) und Microsoft Store (29,99 Euro) erhältlich. Letztere umfasst neben dem Spiel noch folgende Zusatzinhalte:Spielbeschreibung des Herstellers: "Werde bei Warface: Breakout, einem taktischen online First-Person-Shooter, bei dem es in packenden PvP-Schießereien auf strategisches Teamplay ankommt, zum ultimativen Söldner von morgen. Stürz dich in spannende Feuergefechte, triff blitzschnelle Entscheidungen und nutze ein umfangreiches Waffenarsenal, um deine Gegner auszuschalten und dir den Sieg zu sichern.Die Handlung spielt in der technologisch entwickelten Welt der Zukunft. Breakout bringt euch ins Zentrum des Konflikts zwischen zwei Elite-Söldnereinheiten: Warden und Reaper. Intensive Multiplayer-Schlachten werden auf fünf verschiedenen Karten stattfinden, mit 30 einzigartigen Waffen und vielen bereits verfügbaren Anpassungsoptionen. Breakout ist von klassischen FPS-Spielen inspiriert und führt die Mechanik des Waffenshops ein, die euch erlaubt, Ausrüstung während des Matches zu kaufen.Breakout bietet den klassischen 'Search and Destroy'-Spielmodus, wo zwei rivalisierende Teams eine Bombe legen oder entschärfen müssen. Ihr werdet Credits verdienen, indem ihr Gegner besiegt und Aufgaben beim Spielen abschließt. Gebt sie für mächtige neue Waffen und taktische Ausrüstung am Anfang jeder Runde aus. Obwohl die Regeln einfach sind, wird jeder Match einzigartig, je nach der Taktik, die ihr verwendet. Aber das ist nicht alles! Ihr erhaltet kostenlose saisonale Inhaltsupdates mit neuen Herausforderungen und exklusiven kosmetischen Belohnungen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer