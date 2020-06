Evan's Remains: Die Suche nach dem vermissten Jungen hat begonnen

Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC) Screenshot - Evan's Remains (PC)

Am 11. Juni 2020 haben Matías Schmied alias maitan69 und Whitethron Digital das narrative 2D-Puzzle-Adventure Evan's Remains für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Microsoft Store werden 6,99 Euro, im eShop 6,19 und auf Steam aufgrund eines bis zum 18. Juni gewährten Launch-Rabatts 5,12 Euro statt 5,69 Euro für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 79 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Evan's Remains ist ein Mystery-Thriller-Adventure, in dem es darum geht, einen vermissten Jungen zu finden: Evan. Das Spiel kombiniert logikbasierte Plattformrätsel mit Erzählungen, die von japanischen Grafik-Adventures inspiriert sind.Spielweise: Jedes Mal, wenn der Spieler zwei bis drei Rätsel löst, wird die Geschichte fortgesetzt und es werden neue Mechanismen eingeführt. Die Herausforderung der Rätsel liegt in der Fähigkeit des Spielers, herauszufinden, was zu tun ist, anstatt Herausforderungen basierend auf Fähigkeiten zu lösen. Mit zunehmender Schwierigkeit werden die Rätsel durch die Kombination zweier oder mehrerer zuvor eingeführte Mechaniken komplexer.Geschichte: Der geniale Junge Evan wird seit Jahren vermisst. Eines Tages trifft ein von ihm unterzeichneter Brief ein, der besagt, dass er sich auf einer unbewohnten Insel irgendwo im Pazifik befindet. Niemand weiß warum, aber er bittet speziell um ein Mädchen namens 'Dysis', das nach ihm suchen sollte. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über dieses Mädchen, von dem wir nicht viel wissen. Während wir Dysys Abenteuer verfolgen, werden nach und nach Fragen beantwortet. Alle kleinen Puzzleteile, die anfangs nichts miteinander zu tun hatten, werden nun endlich zusammenpassen, wenn die Wahrheit langsam enthüllt wird."Letztes aktuelles Video: Guerrilla Collective Trailer