Samurai Shodown NeoGeo Collection: Prügelspiele-Sammlung bittet auch auf PS4, Xbox One und Switch zum Kampf

Nach dem kurzzeitig kostenlosen PC-Start im Juni (wir berichteten ) haben SNK Playmore und Digital Eclipse die Beat'em-Up-Sammlung Samurai Shodown NeoGeo Collection am 27. bzw. 28. Juli 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 39,99 Euro. Außerdem sollen laut offizieller Website im Lauf des Sommers Boxversionen für PS4 und Switch erscheinen.Spielbeschreibung des Hertellers: "Alles nahm 1993 seinen Anfang, und jetzt ist es soweit: Die waffenbasierte Fighting-Game Serie, die die Welt im Sturm einnahm, kommt in einer neuen fantastischen Sammlung zu euch nach Hause! Die Sammlung umfasst sechs NEOGEO Titel sowie ein geheimnisvolles, unveröffentlichtes Spiel! Jedes spiel hat einen Online VS Battle Modus sowie einen Museumsmodus und einen Musikplayer. Diese Sammlung ist ein absolutes Muss für alle SAMURAI SHODOWN Fans rund um den Globus!"Die Sammlung enthält Samurai Shodown (1993), Samurai Shodown 2 (1994), Samurai Shodown 3 (1995), Samurai Shodown 4: Amakusa's Revenge (1996), Samurai Shodown 5 (2003), Samurai Shodown 5 Special (2004) und Samurai Shodown 5 Perfect als bisher unveröffentlichte "finale Version" von Samurai Shodown 5. Bei jedem Spiel hat man stets die Wahl zwischen den japanischen oder englischen MVS Arcade-Versionen. Online-Matchs (Ranked, Casual, Online Arcade, Leaderboards etc.) sind hingegen auf die englische Version beschränkt. Zudem gibt es Scanlines als Retro-Feature sowie Speicher-Funktionen und ein "Free Mode" (ohne Game Over).Letztes aktuelles Video: Trailer