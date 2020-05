Jump King: Taktisches Hüpfabenteuer setzt zum Sprung auf PS4, Xbox One und Switch an

Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4) Screenshot - Jump King (PS4)

Am 9. Juni 2020 werden der schwedische Entwickler Nexile und UKYIO Publishing den bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten 2D-Plattformer Jump King auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop , wo als Preis 12,99 Euro angegeben werden, kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Jump King ist ein knallhartes 'taktisches Sprungabenteuer', das die Spieler dazu herausfordert, einen kolossalen Turm zu besteigen, um eine superscharfe Braut auf der Spitze zu retten - und alles, was sie tun können, ist springen. Die Spieler müssen sich in die gewünschte Position bringen, ihren Sprung aufladen, zielen und dann die Schwerkraft bei jedem nervenaufreibenden Sprung ihre Arbeit machen lassen. Wenn sie der einzig wahre König des Sprungs sind, sollten sie eigentlich auf einer Kante landen. Andernfalls... naja, es ist ein sehr weiter Fall nach unten.Jeder Punkt des Fortschritts wird auf dem Weg gespeichert... aber auch jeder Rückschlag. Sprünge, die euch wenig Probleme bereitet haben, können das nächste Mal euer Verhängnis werden, wenn ihr sie noch mal machen müsst. Es lohnt sich jedoch, mit verschiedenen Routen und Taktiken zu experimentieren, denn Jump King bietet mehrere Wege zum Erfolg. All dies ist in eine nostalgische Pixelkunst-Ästhetik verpackt, voller farbenfroher Charaktere und stimmungsvoller Schauplätze.Lasst euch nicht vom visuellen Stil täuschen: Jump King ist ein außerordentlich schwieriges Spiel, das aber für jeden spaßige Abenteuer verspricht, der eine harte, aber faire Herausforderung sucht. Es ist sadistisch genug, um einen erfahrenen Spieler zu Tränen zu rühren, aber aufgrund seiner einfachen Steuerung und Mechanik so zugänglich, dass jeder seine Herausforderungen bewältigen kann - Ausdauer ist der Schlüssel! Werdet ihr der einzig wahre Sprungkönig?""Es ist schön, endlich Jump King mit den Konsolenspielern teilen zu können", so Felix Wahlström von Nexile. "Das ganze Spiel nur um die Fähigkeit des Springens zu entwickeln, war sehr amüsant. Ich bin sehr froh, dass wir am Ende unsere Idee bewahrt haben. Wir haben es geschafft, die Mechanik in ihrer reinsten Form zu implementieren und haben damit eine unvergessliche Herausforderung für die Spieler erschaffen! Jump King hat eine moderne Struktur und eine Mechanik, die wir als gegeben ansehen - mit einer unerwarteten Wendung - alles in einem fesselnden und klassischen Gesamtpaket. Wir denken, dass Konsolenspieler das Spiel lieben und hassen werden, genau wie wir auch.""Jump King bietet dem Team bei UKIYO Publishing konstant einige der stressigsten, genialsten und nervenaufreibendsten Spaßmomente unseres Spielerlebens", kommentiert Paul Hann von UKIYO Publishing. "Ich habe es immer noch nicht geschafft, die Spitze dieses teuflischen Schlosses zu erklimmen, aber wenigstens kann ich es ab jetzt komfortabel auf meiner Couch zuhause versuchen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One Switch