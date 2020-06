Jump King: Taktisches Hüpfabenteuer landet auf PS4, Xbox One und Switch

Am 9. Juni 2020 haben Nexile und UKYIO Publishing den bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten 2D-Plattformer Jump King auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 12,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "Jump King ist ein knallhartes 'taktisches Sprungabenteuer', das die Spieler dazu herausfordert, einen kolossalen Turm zu besteigen, um eine superscharfe Braut auf der Spitze zu retten - und alles, was sie tun können, ist springen. Die Spieler müssen sich in die gewünschte Position bringen, ihren Sprung aufladen, zielen und dann ihr Vertrauen in den Sprung setzen, um entweder weiter aufzusteigen oder zu fallen. Denn ohne Risiko gibt es keine Belohnung.Jeder Punkt des Fortschritts wird auf dem Weg gespeichert... aber auch jeder Rückschlag. Sprünge, die euch wenig Probleme bereitet haben, können das nächste Mal euer Verhängnis werden, wenn ihr sie noch mal machen müsst. Es lohnt sich jedoch, mit verschiedenen Routen und Taktiken zu experimentieren, denn Jump King bietet mehrere Wege zum Erfolg. All dies ist in eine nostalgische Pixelkunst-Ästhetik verpackt, voller farbenfroher Charaktere und stimmungsvoller Schauplätze.Macht nicht den Fehler, Jump King zu unterschätzen, das Game ist außerordentlich schwierig, verspricht aber für jeden spaßige Abenteuer, der eine harte, aber faire Herausforderung sucht. Es ist sadistisch genug, um einen erfahrenen Spieler zu Tränen zu rühren, aber aufgrund seiner einfachen Steuerung und Mechanik so zugänglich, dass jeder seine Herausforderungen bewältigen kann - Ausdauer ist der Schlüssel! Werdet ihr der einzig wahre Sprungkönig?""Liebe Konsolenspieler, ihr seid auf diese emotionale Reise nicht vorbereitet! Eure Widerstandsfähigkeit wird sich dem ultimativen Test in unserem Plattformer unterziehen lassen müssen, und alles, was ihr tun könnt, ist springen. Klingt einfach, oder?", so Erik Säll von Nexile. "Lasst es uns einfach so formulieren: Es ist nicht so einfach wie ihr denkt. Das liegt daran, dass es sich um eine so persönliche Herausforderung handelt, es gibt keine Zufälle, nur euer Skill zählt! Jeder Fehler, jeder Erfolg: Alles kommt von euch. Wir glauben allerdings, dass jeder mit Ausdauer und ein bisschen Glück Jump King durchspielen kann! Wir empfehlen jedem Konsolenspieler, sich dieser Herausforderung zu stellen und das könnt ihr jetzt sogar ganz komfortabel vom eigenen Sofa aus!""Jump King bietet eine immens herausfordernde und lohnende Erfahrung für Spieler jeder Art. Da jeder Absturz so frustrierend ist, ist der Erfolg eines perfekten Sprungs noch so viel befriedigender. Das ist ganz schön süchtig machend", kommentiert Paul Hann von UKIYO Publishing. "Wir haben es endlich zum Ende geschafft, aber es warten noch zwei weitere Modi auf uns, die es zu meistern gilt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch