Wildfire: Auf Elementarkräften basierendes Stealth-Abenteuer schleicht auf PS4, Xbox One und Switch

Manipuliere deine Umgebung. Setze Dinge mit Feuerkugeln in Brand, lass Wasser gefrieren, um Seen zu überqueren oder deine Gegner im Eis einzuschließen, und manipuliere den Boden, um Gras wachsen zu lassen, in dem du dich verstecken kannst - oder erschaffe Ranken, die du emporklettern kannst.

Beherrsche die Elemente. Wenn deine Verbindung mit den Elementen stärker wird, lernst du neue Fähigkeiten, aber Vorsicht: Feuer breitet sich aus und zerstört alles, was ihm im Weg steht - auch dich!

Trickse deine Feinde aus. Setze die Umgebung zu deinem Vorteil ein, um den Häschern der Erzherzogin aus dem Weg zu gehen oder sie anzugreifen, während diese intelligenten Gegner daran arbeiten, dich zur Strecke zu bringen.

Lass die Welt mit einem Freund in Flammen aufgehen. Spiele allein oder mit einem Freund, um die Elementarkräfte gemeinsam zu nutzen und neue Wege durch die dichten Umgebungen von Wildfire zu erschaffen.

Am 3. Dezember 2020 haben Sneaky Bastards und Humble Games das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Schleichspiel Wildfire auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Microsoft Store und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro), im PlayStation Store nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Beherrsche die Elemente in diesem 2D-Schleichspiel, in dem alles brennt. Nutze deine Elementarkräfte, um Dinge in Brand zu setzen, Wasser gefrieren zu lassen und den Boden zu bewegen, um abergläubische Gegner mit diebischer Freude auszutricksen. Erobere dein Zuhause zurück und rette gefangene Dorfbewohner, indem du die Umgebung manipulierst und deinen Widersachern Schaden zufügst.In einer Welt ohne Magie haben böse Mächte, die deine Elementarkräfte fürchten, dich als Hexe gebrandmarkt. Trickse die abergläubischen Armeen der Erzherzogin aus, die dich durch dichte Wälder, in tiefen Höhlen und auf eisigen Bergspitzen jagen. Finde andere Dorfbewohner, befreie sie und bring sie in Sicherheit, um dein Zuhause zurückzuerobern."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch