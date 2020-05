Screenshot - Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (OculusQuest)

Nach Darth Vader rückt der abgelegene Planet Batuu in den Fokus des VR-Entwicklers ILMxLAB. Auch ihr nächstes (vermutlich narratives) Adventure Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge wird in Kooperation mit den Oculus Studios entwickelt. Ob sowohl für Rift als auch Quest, wird noch nicht verraten, es soll allerdings bereits im Laufe des Jahres 2020 erscheinen Als Vorbild dient der gleichnamige Bereich in Disneys Freizeitparks. Das Spiel soll aber keine Rides oder dergleichen bieten. Stattdessen steht ein Besuch der Gegend rund um den Black Spire Outpost sowie einiger neuer Regionen auf dem Planeten an. Dort trifft man frische und bekannte Charaktere und erlebt verschiedene "Spielablauf-Stile" sowie Schwierigkeitsgrade, womit Bewegungsoptionen und dergleichen gemeint sein könnten.