Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge: Exklusive Spielszenen aus dem neuen Abenteuer für Oculus Quest

Wer wissen möchte, was grafisch im potenten Mobilchip der neuen Oculus Quest 2 steckt, bekommt mit Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge derzeit eine der ansehnlichsten Apps. Spielerisch wird es aufgrund der Konzeption als einsteigerfreundliche Erfahrung vermutlich nicht so tief wie in manch anderem VR-Titel - doch wir haben bereits ein paar grafisch starke Kulissen mit der neuen Variante des VR-Systems eingefangen: Vader-Immortal -Entwickler ILMxLAB hat das Star-Wars-Abenteuer auf Batuu kürzlich exklusiv für Facebooks mobiles Headset veröffentlicht, zum Preis von 24,99 Euro. Als Vorbild dient der gleichnamige Bereich in Disneys Freizeitparks. Das Spiel soll aber keine Rides oder dergleichen bieten. Stattdessen steht ein Besuch der Gegend rund um den Black Spire Outpost sowie einiger neuer Regionen auf dem Planeten an. Dort trifft man als Droidentechniker auf der Flucht frische und bekannte Charaktere. Der Oculus-Store erläutert "'Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge' ist ein Action-Abenteuer, bei dem du zum Planeten Batuu reist und deine eigene, unvergessliche Geschichte erlebst. Kämpfe an der Seite bekannter Figuren wie R2-D2 und C-3PO (Anthony Daniels) und stelle dich furchterregenden Schurken wie Tara Rashin (Debra Wilson), der Anführerin eines Trupps des Clans der Guavianischen Todesbringer. Besuche Seezelslak (Bobby Moynihan) in seiner Cantina und erhalte Missionen, die dich in die Wildnis Batuus führen – oder werde Teil einer völlig neuen Geschichte mit Jedimeister Yoda (Frank Oz) höchstpersönlich.Die Handlung spielt rund um den Außenposten Black Spire auf Batuu, der aus 'Star Wars: Galaxy’s Edge', den epischen und immersiven Themengebieten im Disneyland Resort in Kalifornien und im Walt Disney World Resort in Florida bekannt sind. Als Droidentechniker wirst du von Piraten angegriffen und fliehst mit einer Rettungskapsel. Du stürzt auf Batuu ab und findest heraus, dass jeder zum Held werden kann."Letztes aktuelles Video: Der Einstieg Quest 2