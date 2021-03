Inkulinati: Kreuzung aus Darkest Dungeon und Monty Python kommt Ende 2021; Konsolen-Umsetzungen angedacht

Yaza Games' per Kickstarter angeschobenes Rundenstrategiespiel Inkulinati nimmt langsam Form an. Im Vorprogramm der Future Games Show verkündete Publisher Daedalic, dass die bizarre Kreuzung aus Darkest Dungeon und Monty Python gegen Jahresende ("later months of 2021") für den PC erscheinen soll. Passend dazu gab es einen frischen Trailer zu sehen:Die Entwickler erklärten zusätzlich auf dem Daedalic Digital Day, dass vermutlich auch Konsolen-Umsetzungen folgen werden. Inkulinati ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Tierfiguren im Stil mittelalterlicher Marginalien, die von einem vom Spieler dirigierten Tuschezeichner zum Leben erweckt werden und sich auf virtuellen Buchseiten mitunter recht unorthodox (z. B. durch Trompeten im Hintern furzende Esel) bekriegen. Neben einer Einzelspieler-Kampagne sollen auch lokale PvP-Kämpfe via Hotseat-Modus möglich sein. Hier geht es zur Steam -Seite; auch eine Veröffentlichung auf GOG.com wird bereits beworben.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video