Pandora: Chains of Chaos: Action-Adventure um die Büchse der Pandora

Party Llama Games wird Pandora: Chains of Chaos am 30. Juli 2020 in den Early Access auf Steam schicken (Preis: 4,99 Euro). Später soll das Action-Adventure dann auch für Xbox One erscheinen.Pandora: Chains of Chaos ist ein Action-Adventure für Einzelspieler, in dessen Mittelpunkt die Protagonistin Pandora steht, die eine "ganz besondere Büchse" des Bösen geöffnet hat. Im Kampf gegen ihre eigene Neugierde und Schuldgefühle stellt sie fest, dass sie sich den geweckten Dämonen stellen muss, bevor das Böse die Welt zerstört. Bekämpfte Dämonen hinterlassen Artefakte mit göttlicher Kraft, wodurch die Hauptfigur stärker wird. Außerdem kann Pandora eine griechisch angehauchte Mittelmeerwelt erkunden und Haupt- sowie Nebenquests lösen.Letztes aktuelles Video: Trailer