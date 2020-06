Curse of the Sea Rats: Metroidvania-Ratten erfolgreich auf Kickstarter

Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC) Screenshot - Curse of the Sea Rats (PC)

Am 2. Juni 2020 hat das spanische Entwickler- und Animationsstudio Petoons Studio eine Kickstarter-Kampagne für sein "Ratoidvania"-Abenteuer Curse of the Sea Rats gestartet, das 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Der Zielbetrag von 15.000 Euro wurde bereits in weniger als neun Stunden erreicht. Aktuell haben 632 Unterstützer 19.222 Euro zugesagt.Die Macher beschreiben Curse of the Sea Rats als Action-Plattformer in Metroidvania-Manier, in dem eine Gruppe von Helden durch einen Piratenfluch in Ratten verwandelt wurden, den es in einem nicht-linearer Freiheitskampf entlang der irischen Küste im Jahr 1777 zu brechen gilt. Die Spielzeit soll mindestens zwölf Stunden betragen. Neben handegemalten Animationen à la Disney und Don Bluth werden vier spielbare Charaktere mit verbesserbaren Fertigkeiten, Hunderte von Räumen, Echtzeitkämpfe und Rätsel sowie zahlreiche Geheimnisse und verschiedene Spielenden versprochen. Ein lokaler Koop-Modus für bis zu vier Spieler ist ebenfalls an Bord. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer