Bug Fables: The Everlasting Sapling: Rollenspiel-Käfer krabbeln auf PS4, Xbox One und Switch

Am 28. Mai haben Moonsprout Games und DANGEN Entertainment das bereits für PC erschienene und auf Steam bislang "äußerst positiv" bewertete Käfer-Rollenspiel Bug Fables: The Everlasting Sapling auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Im Microsoft Store werden 24,99 Euro, im PlayStation Store und eShop 29,99 Euro für den Download fällig. Auf dem PlayStation Blog haben die Entwickler Spiel und Charaktere kürzlich näher vorgestellt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Bug Fables: The Everlasting Sapling ist ein Abenteuer-Rollenspiel mit 3 Helden: Vi, Kabbu und Leif, die in Bugaria nach dem Ewigen Setzling suchen. Dieser Schatz gewährt Unsterblichkeit! Das Spiel kombiniert bunte Plattformen mit den Fähigkeiten der Helden, die zahlreiche Gebiete des Königreichs erforschen. Bei den rundenbasierten Kämpfen können Aktionsbefehle deine Angriffe verstärken!Unter dem Laub der Natur versteckt sich ein kleiner, aber aufblühender Kontinent - Bugaria. Insekten aus aller Welt reisen dorthin und suchen nach dem Schatz, der im ganzen Land verstreut ist. Das begehrteste Relikt ist der Ewige Setzling! Wenn man nur eines seiner Blätter verspeist, erhält man die Unsterblichkeit! Auf der Suche nach diesem antiken Artefakt reist ein tapferes Forscherteam - Vi, Kabbu und Leif - durch zahlreiche verschiedene Umgebungen. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen sie zusammenarbeiten, Rätsel lösen, mächtige Feinde besiegen und der ganzen Insektenpopulation helfen!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One Switch