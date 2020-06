The Walking Fish 2: Final Frontier: Schuppiger Comedy-Horror im Weltall

Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC) Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC) Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC) Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC) Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC) Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC) Screenshot - The Walking Fish 2: Final Frontier (PC)

Am 1. Juni 2020 haben That Fish und That Other Fish das Comedy-Horror-Abenteuer The Walking Fish 2: Final Frontier für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 8. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,59 Euro statt 3,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 51 Reviews positiv).War man im auf itch.io erhältlichen Vorgänger noch in einer Dorffabrik unterwegs, verschlägt es einen in der Fortsetzung in eine Weltraumstation, wo man aus dem Kälteschlaf erwacht und von der restlichen Besatzung jede Spur fehlt. Doch schon bald trifft man auf den titelgebenden Mensch-Fisch-Hybriden, vor dem es zu flüchten und gleichzeitig Untersuchungen anzustellen und Rätsel zu lösen gilt.Letztes aktuelles Video: Trailer