Game Gear Micro: Sega kündigt winzige Retro-Handhelds für Japan an

Screenshot - Game Gear Micro (Spielkultur) Screenshot - Game Gear Micro (Spielkultur)

Sega hat im Rahmen seines 60. Geburtstags den Bereich der Retro- bzw. Mini-Konsolen um ein weiteres Exemplar bereichert. Am 6. Oktober erscheint in Japan das Game Gear Micro für 4980 Yen, also etwa 40,82 Euro pro Modell - das berichtet Kotaku.com . Es bleibt abzuwarten, ob sich das nur acht Zentimeter schmale Gerät zumindest mit japanischen oder Kinderhänden noch halbwegs bequem bedienen lässt.Die Größe entspricht also in etwa dem Speicherkarten-Handheld VMU vom Dreamcast, wenn man ihn quer halten würde. Die Knöpfe des Game Gear Micro wurden im Vergleich zum Vorbild zumindest verhältnismäßig ein wenig vergrößert. Der Screen besitzt eine beeindruckende Diagonale von 1,15 Zoll. Wer mehr Details erkennen möchte, sollte alle vier Varianten des Geräts zusammen vorbestellen - denn dann bekommt man eine Miniatur-Version der früher bereits erhältlichen Bildschirm-Lupe "Big Window" mitgeliefert. Um den Sammeltrieb weiter anzufachen, hat Sega sogar komplett unterschiedliche Spiele auf den vier Farbversionen installiert:- Schwarz: Sonic the Hedgehog, Out Run, Royal Stone, Puyo Puyo Tsu