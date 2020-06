Frostpunk: On The Edge: Die letzte Erweiterung spielt nach dem großen Sturm

Die bisher als "Projekt Buchstabensalat" (Project TVADGYCGJR) bekannte, letzte Erweiterung aus dem Season Pass für Frostpunk wird den Titel "On the Edge" tragen und im Sommer 2020 zunächst für PC erscheinen."On the Edge" spielt nach dem großen Sturm und nachdem eine Expedition mit einem Sonderauftrag losgeschickt wurde. Die Entwickler wollen am Kern des Aufbaustrategiespiels mit seinen moralischen Entscheidungen festhalten, versprechen aber neue Herausforderungen sowie neue Spielmechaniken in der Stadt und auf der frostigen Weltkarte."'On the Edge' steht symbolisch für eine Kreuzung zwischen dem, was in der Vergangenheit war - und dem, was in Zukunft kommen wird. Obwohl die Gesellschaft von New London - der Stadt, von der man glaubt, dass sie die letzte auf der Erde ist - überlebt hat, bedeutet das nicht, dass der Kampf vorbei ist. Die Menschen stehen vor neuen Herausforderungen, die als Auslöser für Meinungsverschiedenheiten, neue Probleme und Konflikte fungieren, die darauf beruhen, dass die Menschen unterschiedliche Standpunkte und unterschiedliche Perspektiven haben können. Das ist der Stand der Dinge, mit dem man als Anführer der Gesellschaft konfrontiert sein wird, die den großen Schneesturm von Frostpunk überlebt hat", sagte Maciej Sulecki (Lead Designer).Letztes aktuelles Video: Teaser