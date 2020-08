Frostpunk: On The Edge: Frostige Diplomatie mit anderen Überlebenden

Die Entwickler von Frostpunk: On The Edge (Auf Messers Schneide) haben die letzte Frostpunk-Erweiterung ausführlicher vorgestellt. Die 11 bit Studios wollen am Kern des Aufbaustrategiespiels mit seinen moralischen Entscheidungen festhalten, versprechen aber neue Herausforderungen sowie neue Spielmechaniken in der Stadt und auf der Frostland-Karte.Insgesamt wird man 16 neue Gebiete des Frostlandes mit den Scouts besuchen können. Neben der schwierigen Nahrungsbeschaffung werden die diplomatischen Beziehungen zu anderen Städten eine zentrale Rolle spielen. Man wird Bündnisse schließen (wirtschaftliche Union dank Transportdepot), Waren tauschen, sichere Routen bauen und anderen Siedlungen beim Wachsen helfen können. Die zentralen Themen werden Vertrauen und Loyalität sein. Trotzdem wird man wieder viele harte Entscheidungen fällen, z.B. ob man den anderen Überlebenden überhaupt vertrauen kann oder ob man ihre Überlebensstrategien respektieren kann. Gesetze werden in Frostpunk: On The Edge übrigens von einem Vorgesetzten erlassen. Man hat also keinen direkten Zugriff auf das "Book of Laws".Frostpunk: On The Edge wird am 20. August 2020 auf PC via Steam, GOG.com und Humble Store erscheinen. Sie ist ebenfalls im Season Pass enthalten.Letztes aktuelles Video: Reveal with Dev Commentary