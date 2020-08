Frostpunk: On The Edge: Letzte Erweiterung für PC veröffentlicht

"Neue Frostland-Spielmechaniken: Siedlungen und sichere Routen

Neue Beziehungsmechaniken: Gunst, Verbesserungen, Handel, Diplomatie

Neue Einheit: Bautrupp - zum Errichten von Handelsdepots und sicheren Routen

16 brandneue Gebiete in Frostland und neue Hintergrundgeschichten zu einigen existierenden Gebieten

3 neue Stadtgebäude und 7 neue Technologien

Eine neue Einstellung für den Endlosmodus: Siedlungen

25 Minuten neue Musik (6 Tracks), komponiert von Piotr Musial

Viele kleine Neuheiten, Verbesserungen und Bugfixes"

Mit Frostpunk: On The Edge (Auf Messers Schneide) ist die letzte Frostpunk-Erweiterung auf PC veröffentlicht worden. Sie ist im Season Pass enthalten oder kostet einzeln 12,99 Euro auf Steam oder GOG.com Produktbeschreibung: "Du wirst zum Leiter eines neuen Außenpostens in der Nähe eines Armee-Lagerhauses ernannt und Neu-London hält dich an der kurzen Leine: Du musst alles Wertvolle, das du findest, zum Hauptquartier bringen. Gleichzeitig bist du von mageren Essenslieferungen abhängig und an die Gesetze gebunden, die dein Vorsteher durchsetzt. Es ist nicht leicht, die Balance zu halten - jede Entscheidung, die du triffst, führt zu neuen Risiken und Problemen. Aber als eine neue Nahrungsquelle von deinen Spähern entdeckt wird, kannst du endlich darüber nachdenken, allein zu überleben ... Das eisige Blatt von Frostland kann sich schnell wenden. Es gibt andere Siedlungen, die willens sind, mit dir zu kooperieren. Sobald du ihr Vertrauen gewonnen, Handelswege zu neuen Verbündeten angelegt und Kontrolle über dein Gesetzbuch erlangt hast, kannst du ein starkes unabhängiges Bündnis formen und Neu-Londons Unterdrückung hinter dir lassen."Die 11 bit Studios wollen am Kern des Aufbaustrategiespiels mit seinen moralischen Entscheidungen festgehalten haben, versprechen aber neue Herausforderungen sowie neue Spielmechaniken in der Stadt und auf der Frostland-Karte. Insgesamt wird man 16 neue Gebiete des Frostlandes mit den Scouts besuchen können. Neben der schwierigen Nahrungsbeschaffung werden die diplomatischen Beziehungen zu anderen Städten eine zentrale Rolle spielen. Man wird Bündnisse schließen (wirtschaftliche Union dank Transportdepot), Waren tauschen, sichere Routen bauen und anderen Siedlungen beim Wachsen helfen können. Die zentralen Themen werden Vertrauen und Loyalität sein. Trotzdem wird man wieder viele harte Entscheidungen fällen, z.B. ob man den anderen Überlebenden überhaupt vertrauen kann oder ob man ihre Überlebensstrategien respektieren kann. Gesetze werden in Frostpunk: On The Edge übrigens von einem Vorgesetzten erlassen. Man hat also keinen direkten Zugriff auf das "Book of Laws".Die Erweiterung bietet:Letztes aktuelles Video: Official Launch Trailer