One Shell Straight to Hell: Schießwütiger Priester im Kampf gegen Dämonen

Features



Perplexing monsters- Ranging from the possessed kitchen drawer to drunken long-dead pirate captains and, I almost forgot, demons... a lot of demons.

Regular weapons using varieties of ammunition, holy weapons drawing on your faith and unholy weapons craving for your blood.

Skill tree that makes you stronger and adds to the strategy.

Base building .. at least kind of. You will be able to build small factories to prepare...

Traps for your enemies.

Global enchantments

Powerups

Randomly generated ‘dungeon’ maps

And some crazy absurd stuff." "Um zu überleben, musst du an deine Verbündete gerichtete Befehle brüllen, deine Fallen legen, dann eine Waffe erheben und ein Blutbad über deine Feinde hereinfallen lassen. UND das beste daran ist, dass dein Held die weltbekannte Faust des Papal-Ordens ist, ein hochgeachteter Moderator von Vatican TV, Exorzist der "International Association of Exorcists" und der einzige international lizenzierte Dämonenjägerpriester, Vater Padre Alexander.

In One Shell Straight to Hell begibt sich ein katholischer Ordenspriester auf eine etwas andere Art der Teufelsaustreibung: Wie der Titel andeutet, befördert der schwer bewaffnete Padre Alexander die Dämonen und Besessene relativ unorthodox mit Projektilen zurück in die Hölle.Die Arcade-Action für den PC lässt sich bereits auf Steams Wunschliste setzen, hat aber noch keinen Release-Termin bekommen. Entwickler Shotgun with Glitters spricht übrigens von einem "isometric dungeon crawling, rogue-lite shooter with heavy helpings of base defence mechanics and a surly attitude".Letztes aktuelles Video: Enthuellungs-Trailer