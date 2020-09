Elite Dangerous: Odyssey: Eigene Geschichten und gesetzlose Siedlungen am Rande der Zivilisation

Im zweiten Teil der Video-Tagebuchserie erklären die Entwickler von Frontier Developments, wie Spieler ihre eigene Geschichte in Elite Dangerous: Odyssey schreiben können.Die Entwickler erklären: "Wir ermöglichen es dem Spieler also, an Außenposten, Planetenhäfen und Sternenhäfen auszusteigen. Das sind alles Orte, an denen man Arbeit und Missionen finden kann. Hinzu kommt die Möglichkeit, unsere neuen Siedlungen aufzusuchen. Dabei handelt sich um eher staubige, an den Wilden Westen erinnernde Orte am Rande der Zivilisation. Wer diese Siedlungen findet, wird sie erforschen wollen, um herauszufinden, wie die Lage dort ist, welche Optionen und Gelegenheiten sich dort bieten, um dann zu entscheiden, wie man das angehen möchte.""Das Entwicklertagebuch befasst sich zudem mit einer neuen Herangehensweise an Missionen, Einrichtungsmöglichkeiten für Stationen, verschiedenen Raumanzügen und gibt einen Vorgeschmack darauf, wie Kommandanten auch zu Fuß mit einer Vielzahl neuer Charaktere interagieren können. Außerdem wird aufgezeigt, wie man das Spiel auch ohne eigenes Schiff spielen kann."Elite Dangerous: Odyssey wird Anfang 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das nächste Entwicklertagebuch wird den Kampf aus der Ego-Perspektive beleuchten.Letztes aktuelles Video: Road to Odyssey Part 2 Forging Your Path