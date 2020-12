Elite Dangerous: Odyssey: Die Erweiterung im Game-Awards-Trailer

Frontier Developments zeigte bei den Game Awards 2020 einen Trailer zur Odyssey-Erweiterung für Elite Dangerous, die Anfang 2021 veröffentlicht wird. Das Add-on wird 34,99 Euro kosten. Das Deluxe-Alpha-Erweiterungspaket wird für 46,99 Euro angeboten. Es enthält die Odyssey-Erweiterung, den Alpha/Beta-Zugang und den offiziellen Soundtrack.Frontier Developments: "Elite Dangerous: Odyssey wird es den Kommandanten ermöglichen, ferne Welten zum ersten Mal zu Fuß zu erkunden, neue Missionen anzunehmen und intensive taktische Kämpfe zu führen. All dies verschmilzt nahtlos mit der kultigen Cockpit-Erfahrung von Elite Dangerous, die die Spieler kennen und lieben gelernt haben. Die Spieler können ihre Charaktere für Bodenoperationen mit verschiedenen spezialisierten Anzügen und Ausrüstungsoptionen anpassen und sich mit anderen Kommandanten in sozialen Zentren in der ganzen Galaxie treffen. Diese Ort sind ideal, um den nächsten Schritt zu planen, Allianzen zu bilden und neue Ausrüstung zu erwerben sowie bestehende aufzurüsten. (...) In Elite Dangerous: Odyssey bekommt die Weltraum-Action eine neue Dimension verpasst. Raumschiffe, Bodenfahrzeuge und Kommandeure treffen in spannungsgeladenen Luft-Boden-Schlachten aufeinander. Die Spieler können dafür aus einer ganzen Menge an Waffen und Ausrüstungsgegenständen passend zu ihrem eigenen Spielstil wählen und so versuchen, sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Es liegt ganz an ihnen, sich zwischen einem offensiven Vorpreschen oder einem eher heimlichen Vorgehen zu entscheiden."Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 SpielszenenTrailer