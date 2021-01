Elite Dangerous: Odyssey: Veröffentlichung der Erweiterung verschoben

Frontier Developments hat die Veröffentlichung von Elite Dangerous: Odyssey verschoben. Die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie, einschließlich des erneuten Lockdowns im Jahr 2021 (in Großbritannien), üben zusätzlichen Druck auf die Entwicklerteams und letztlich die Zeitplanung aus, heißt es in einer Stellungnahme , die mit einer Entschuldigung verknüpft ist. Daher mussten einige Anpassungen und Änderungen an dem ursprünglichen Plan vorgenommen werden, wobei die PC-Version weniger stark als die Konsolen-Fassungen betroffen ist.Demnach wird der Alphatest von Elite Dangerous: Odyssey "Anfang des Frühjahrs 2021" auf PC starten - etwas später als geplant. Odyssey-Deluxe-Alpha-Käufer und Lifetime-Expansion-Pass-Besitzer werden Alpha-Zugang erhalten. Die PC-Fassung soll dann Ende des Frühjahres 2021 veröffentlicht werden - bisher stand "Anfang 2021" auf dem Plan. Die Konsolen (PlayStation 4 und Xbox One) sollen hingegen erst im Herbst 2021 versorgt werden. Angaben zu etwaigen Next-Generation-Versionen wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: The Road to Odyssey Part 3 The Sphere of Combat