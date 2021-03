Elite Dangerous: Odyssey: Alphatest beginnt Ende März; Video zeigt Raid auf eine gegnerische Kolonie

Frontier Developments meldet, dass der PC-Alphatest von der Erweiterung Elite Dangerous: Odyssey am 29. März beginnen wird. Als Vorgeschmack haben die Entwickler ein langes Video veröffentlicht, in dem Spielszenen aus einer Raid-Mission zu sehen sind. Das Video zeigt ein Team von drei Kommandanten, die sich auf einen militärischen Außenposten stürzen. Ihr Ziel: die Machtzentrale lahmzulegen und letztlich die gegnerische Fraktion außer Gefecht zu setzen."Alle drei Kommandanten des Invasionsteams sind speziell für die ihnen zugewiesene Rolle ausgerüstet, zusammengestellt aus der großen Auswahl an Raumanzügen, Waffen und Ausrüstung, die in Elite Dangerous: Odyssey zur Verfügung stehen. Ihre taktische Ausrüstung verschafft ihnen einen Vorteil bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben, sei es das unentdeckte Eindringen in den Stützpunkt, Feuerschutz im Falle eines Angriffes, Hacken oder das schnelle Bergen ihrer Teamkameraden, wenn sie von feindlichen Einheiten überwältigt werden."Elite Dangerous: Odyssey erscheint im späten Frühjahr 2021 auf PC - der Alphatest wird am 29. März beginnen. Die Veröffentlichung auf der PlayStation 4 und der Xbox One ist für Herbst 2021 geplant. Potenzielle PC-Kommandanten können sich jetzt für die bevorstehende Alpha über Steam , den Epic Games Store und den Frontier Store anmelden.Letztes aktuelles Video: The Road to Odyssey Pre Alpha Mission Playthrough