Elite Dangerous: Odyssey: Erweiterung hebt morgen ab

Frontier Developments wird Elite Dangerous: Odyssey ab 31,49€ bei vorbestellen ) nach einer fünfwöchigen öffentlichen Alpha-Phase am 19. Mai für PC über Steam , den Epic Games Store und Frontier Store veröffentlichen. Die Erweiterung für Elite Dangerous kostet 34,99 Euro. Die Deluxe Edition von Odyssey ist für 39,99 Euro zu haben. Sie enthält die Erweiterung und den offiziellen Soundtrack. Die Veröffentlichung auf der PlayStation 4 und der Xbox One ist für Herbst 2021 geplant."Odyssey erlaubt es den Spielern, auf neu zugänglichen Planeten zu landen, die von einer atemberaubenden neuen Technologie wunderschön gerendert werden; zu erforschen, zu kämpfen und Handel zu treiben, Missionen anzunehmen und gemeinsam oder alleine über neu zu erkundende Welten zu streifen. (...) Die neue On-Foot-Erweiterung fügt sich nahtlos in das klassische Elite Dangerous-Erlebnis ein und fügt eine neue und aufregende Ebene an Details und Gameplay-Möglichkeiten hinzu, die der Milchstraße von Elite Dangerous neue Tiefe verleihen. Als abenteuerlustiger Entdecker oder abgebrühter Kopfgeldjäger wird jeder Kommandant in der Lage sein, seine Odyssey-Erfahrung durch den Erwerb von speziellen Raumanzügen und Ausrüstungsgegenständen, die auf den von ihm gewählten Weg zugeschnitten sind, zu individualisieren", schreiben die Entwickler.David Braben, CEO und Gründer von Frontier, kommentiert: "Odyssey ist der nächste Schritt in einer unglaublichen Reise, die wir mit Elite Dangerous seit Kickstarter vor über acht Jahren begonnen haben. Das Entwicklerteam hat hier eine fantastische Leistung in einem unglaublichen Maßstab vollbracht. Von den Details innerhalb eines menschlichen Fußabdrucks bis hin zu den riesigen Entfernungen über Sternensysteme und darüber hinaus: Es ist atemberaubend, in einer derart reichhaltigen, detaillierten und genauen Nachbildung der Milchstraße im Maßstab 1:1 unterwegs sein zu können. Für mich sind die Highlights nicht nur die detaillierte Erkundung und der Kampf, sondern die Faszination und Schönheit, Sterne, Planeten und Monde beobachten zu können, wie sie auf ihren oft komplexen Bahnen am Nachthimmel auf- und absteigen oder langsam Pirouetten drehen, während jeder winzige Punkt oder Nebel an diesem Himmel wirklich da ist und besucht werden kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC