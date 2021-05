Elite Dangerous: Odyssey: "Unfertig wirkende" Erweiterung wird auf Steam vielfach kritisiert

Die am 19. Mai veröffentlichte Erweiterung Elite Dangerous: Odyssey ab 31,49€ bei kaufen ) für die PC-Version von Elite Dangerous wird von der Mehrzahl der Käufer auf Steam mit negativen Nutzerreviews abgestraft . Aktuell sind 33 Prozent der 2.867 Nutzerreviews "positiv". Zum Vergleich: Beim Hauptspiel gibt es 77 Prozent "positive" Nutzerreviews (n=54.711). Die Nutzer kritisieren sowohl den Zustand der Erweiterung als auch die Inhalte.In vielen Nutzerreviews werden Fehler, nicht mehr funktionierende Features des Grundspiels und Bugs kritisiert ( via PC Gamer ). So sollen das VR-Rendering und bestimmte Multiplayer-Funktionen nicht mehr richtig funktionieren. Auch die Performance und vergleichsweise hohe Hardware-Anforderungen werden negativ angemerkt, was vor allem das Online-Zusammenspiel mit anderen Nutzern erschweren soll. Es entsteht der Eindruck, dass Elite Dangerous: Odyssey zu früh veröffentlicht wurde bzw. die Alpha-Phase zu früh verlassen hätte. Viele Nutzer schildern den Eindruck, eine schlecht optimierte Beta-Version zu spielen.Auch der Umfang der Erweiterung trifft auf wenig Gegenliebe. Obwohl dem Spiel eine Ego-Perspektive (zu Fuß auf Planeten) hinzugefügt wurde, soll dieser Modus wenig zu bieten haben. So soll es wenige Pflanzen-Modelle geben, die es zu finden und zu analysieren gilt und die Shooter-Missionen würden sich in "kopierten" Basen auf den Planetenoberflächen oft wiederholen. Das umgestaltete Interface soll zudem umständlicher zu bedienen sein.Zwei Hotfixes mit Bugfixes und Verbesserungen der Stabilität sowie von einigen Missionen sind von Frontiers Developments bereits veröffentlicht worden (Change-Logs: Hotfix #1 Hotfix #2 ).Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC