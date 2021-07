Elite Dangerous: Odyssey: Erweiterung auf Konsolen wieder verschoben

Frontier Developments muss die Erweiterung Odyssey für Elite Dangerous auf den Konsolen einmal mehr verschieben. Wie die Entwickler im offiziellen Forum schreiben, will man sich derzeit lieber voll auf die PC-Version konzentrieren, die trotz erster Maßnahmen bekanntlich immer noch unter zahlreichen Problemen leidet und seitens der Nutzer entsprechend kritisiert wird "Erst wenn wir das Gefühl haben, dass die Basis bei der PC-Version auf einem soliden Fundament steht, werden wir in der Lage sein, uns wieder zusätzlich der Roadmap für die Konsolen zu widmen. Elite Dangerous Odyssey ist ein wichtiger Schritt auf einer komplizierten Reise und wir müssen das richtig hinkriegen, bevor wir darüber nachdenken, zu diesen neuen Plattformen weiterzuziehen", heißt es u.a. in dem Beitrag.Als Folge dessen will man derzeit keinen Termin nennen, wann Odyssey auch für die Konsolen verfügbar sein wird. Gleichzeitig will man in den kommenden Monaten vermehrt Updates für die PC-Version veröffentlichen, um die vielen Probleme schrittweise in den Griff zu bekommen, dabei aber auch neue Inhalte und Features hinzuzufügen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC