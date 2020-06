Rise of Humanity: Demo zur kartenbasierten Rundentaktik im Anmarsch

Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC) Screenshot - Rise of Humanity (PC)

Während des vom 9. bis zum 14. Juni 2020 stattfindenden Steam Game Festivals werden die belgischen Entwickler von Cybernetic Walrus eine einwöchige, kostenlose Demo ihres rundenbasierten Strategiespiels Rise of Humanity bereitstellen, das 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man die Deckbuilding-Taktik (zur offiziellen Website ) bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Inspiriert durch taktische Spiele wie XCOM und die Deckbuilding-Mechaniken von Slay the Spire, kombiniert Rise of Humanity Strategie mit Deckbuilding, wobei jedes einzigartige Deck die Fähigkeiten der Charaktere während des Spiels beeinflusst. Mit raster-basierten, prozedural generierten Missionen, ist es entscheidender Faktor die Karten zu meistern, um die Welt von der KI die sie dominiert zurückzuerobern.In Rise of Humanity übernehmen Spieler die Kontrolle über eine Gruppe an Helden, die die robotische Apokalypse überlebt haben. Als die Menschheit entdeckt, dass die KI schwächer wird, entscheidet sie sich zurückzuschlagen und die Erde zurückzuerobern. Spieler werden Karten sammeln, während sie Gegner auf hexagonalen Rastern bekämpfen und gleichzeitig ihre Decks mit den Ausbeuten der Schlacht bauen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer