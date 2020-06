Prophecy: Auto-Battler kämpft sich in den Early Access

Screenshot - Prophecy (PC) Screenshot - Prophecy (PC) Screenshot - Prophecy (PC) Screenshot - Prophecy (PC) Screenshot - Prophecy (PC)

Am 3. Juni 2020 haben Prophecy Games ihren Auto-Battler Prophecy im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in zwei bis vier Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Der Download via Steam ist kostenlos und soll auch nach der Fertigstellung auf Free to play setzen. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 59 Reviews positiv).Die Macher beschreiben Prophecy als mythologischen Auto-Battler, in dem man ein Team aus Göttern, Halbgöttern und mythischen Kreaturen zusammenstellt, um den Gegner zu bezwingen. Aufgrund wechselnder Einheiten, Charaktereigenschaften und Ausrüstungsgegenstände soll jede Partie einzigartig sein. Neben Anführern wie Zeus, Odin, Athene oder Poseidon werden über 50 unterschiedliche Einheiten sowie jeweils 40 verschiedene Gegenstände und Eigenschaften versprochen, mit denen man auch in Ranglistenkämpfen antreten kann. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Grundlagen-Trailer