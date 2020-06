Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: Remaster wird im August für PC, PS4 und Xbox One erscheinen

Aktualisierung vom 04. Juni 2020, 19:19 Uhr:





The rumours are true! Prepare for a Re-Reckoning, because Kingdoms of Amalur is coming back.



Remastered with stunning visuals and refined gameplay, it's soon time to experience an epic RPG journey and all its DLCs like never before.#KingdomsOfAmalur #ReReckoning pic.twitter.com/MlpSCTrjPe



— Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) June 4, 2020

Ursprüngliche Meldung vom 04. Juni 2020, 10:33 Uhr:

Stellen Sie den idealen Charakter für intensivste Kämpfe zusammen, indem Sie aus unzähligen Kombinationen von Fertigkeiten, Fähigkeiten, Waffen und Rüstungsteilen wählen.

Das revolutionäre Schicksal-System ermöglicht es Ihnen, Ihre Charakterklasse kontinuierlich Ihrem Spielstil entsprechend weiterzuentwickeln.

Integrieren Sie Magie- und Nahkampfangriffe nahtlos, während Sie in großartigen Kampfsequenzen zahlreiche Feinde bekämpfen und sie mit brutalen Schicksalsbrecher-Kills erledigen.

Hunderte Stunden RPG-Spielspaß warten! Reisen Sie von der pulsierenden Stadt Rathir in die riesige Region Dalentarth und in die Halle der Briganten und enthüllen Sie die Geheimnisse von Amalur!

Erkunden Sie die Überlieferungen in einem Universum, das von 10.000 Jahren Fiktion aus der Feder von New-York-Times-Bestsellerautor R.A. Salvatore durchdrungen ist.

Retten Sie eine Welt, die von einem bösartigen Krieg zerrissen wurde, und kontrollieren Sie die Schlüssel zur Unsterblichkeit als erster Krieger, der je den Fängen des Todes entronnen ist.

Erkunden Sie eine weitläufige Spielwelt, die dafür gefeiert wird, "mehr Inhalte zu bieten, als ein Einzelspieler-Spiel eigentlich verdient"!

Genießen Sie unzählige Nebenquests voller politischer Intrigen, Romantik, unheimlicher Magie und Schrulligkeit - alles von Bedeutung für die Hauptmission.

Verbesserte Grafiken in Re-Reckoning."

Nach dem "Leak" im Microsoft Store haben die Entwickler die offizielle Ankündigung von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning via Twitter nachgeschoben.Im Microsoft Store ist die Remaster-Ankündigung von Kingdoms of Amalur: Reckoning vorweggenommen worden. Das Action-Rollenspiel bzw. Hack-&-Slay wird am 11. August 2020 in überarbeiteter Form erscheinen, sehr wahrscheinlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Remaster umfasst sämtliche Download-Erweiterungen (von Teeth of Naros bis Legend of Dead Kel), verbesserte Grafik und überarbeitete Spielmechaniken, die nicht näher ausgeführt wurden.Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning wird von Kaiko entwickelt und von THQ Nordic vertrieben. Das Original stammte von Big Huge Games und 38 Studios. Unseren Test aus dem Jahr 2012 (PC, PS3, Xbox 360) findet ihr hier Produktbeschreibung aus dem Store: "Entdecken Sie die Geheimnisse von Amalur, von der pulsierenden Stadt Rathir über die riesige Region Dalentarth bis hin zu den düsteren Verliesen der Halle der Briganten. Retten Sie eine Welt, die von einem bösartigen Krieg zerrissen wurde, und kontrollieren Sie die Schlüssel zur Unsterblichkeit als erster Krieger, der je den Fängen des Todes entronnen ist.Features