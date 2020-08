Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: Hinterhältiger Spielstil: Der Weg der Raffinesse

In Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning führen drei Pfade "zur Bestimmung". Wer den Weg der Raffinesse wählt, schlägt sich als ein Jäger oder Schurke durch. Mit einem Arsenal von Dolchen, Fae-Klingen und Bögen attackiert man seine Kontrahenten präzise und tödlich. Der Einsatz von Fallen, Giften oder diversen Elementar-Bomben sorgt dafür, dass man dem Gegner immer einen Schritt voraus ist. Raffinesse ist ein hinterhältiger Spielstil. Aus dem Verborgenen heraus greift man überraschend an, verteilt kritische Treffer oder lässt den Feind langsam ausbluten oder an einer Vergiftung dahinsiechen.Letztes aktuelles Video: Choose Your Destiny FinesseKingdoms of Amalur: Re-Reckoning erscheint am 8. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Abenteuer in der Welt von Amalur werden 2021 mit der Erweiterung "Fatesworn" fortgesetzt. Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Standard Edition kostet 39,99 Euro. Die Fate Edition, die ebenfalls die kommende Erweiterung enthält, liegt bei 54,99 Euro. Außerdem wird eine Collector's Edition auf Basis der Fate Edition für 109,99 Euro angeboten.THQ Nordic: "Kingdoms of Amalur stammt aus der Feder des Bestseller-Fantasy-Autors R.A. Salvatore, von Spawn-Erfinder Todd McFarlane und dem Kopf hinter Elder Scrolls 4: Oblivion, Ken Rolston. Das Spiel ist berühmt für die große Freiheit, die der Spieler bei seinen Entscheidungen hat, ebenso wie für die zahllosen Wege, wie der Heldencharakter ausgestaltet wird, für die großartige Geschichte und unzählige spannende Nebenaufgaben, die Romantik, Magie, Schalk und politische Intrigen mit der Hauptgeschichte verweben. Wer möchte, kann hunderte Stunden in den Welt von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verbringen, die pulsierende Metropole Rathir besuchen, durch die weiten Landstriche von Dalentarth ziehen oder in die dunkelsten Dungeons der Briganten-Halle vordringen, um alle Geheimnisse von Amalur zu ergründen."