Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: Switch-Umsetzung bestätigt

THQ Nordic wird Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning auch für Nintendo Switch veröffentlichen, und zwar am 16. März 2021. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ist ein Remaster von Kingdoms of Amalur: Reckoning aus dem Jahr 2012. Re-Reckoning umfasst einige Verbesserungen und die mehrere Download-Erweiterungen: Zähne von Naros, Die Legende vom Toten Kel und ein Waffen-/Rüstungspaket. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning erschien bereits im September 2020 für PC, PS4 und Xbox One ( zum Test ).Des Weiteren bestätigte THQ Nordic den Plan, die Abenteuer in Amalur im späteren Verlauf des Jahres mit der Erweiterung "Fatesworn" fortzusetzen.

THQ Nordic: "Kingdoms of Amalur stammt aus der Feder des Bestseller-Fantasy-Autors R.A. Salvatore, von Spawn-Erfinder Todd McFarlane und dem Kopf hinter Elder Scrolls 4: Oblivion, Ken Rolston. Das Spiel ist berühmt für die große Freiheit, die der Spieler bei seinen Entscheidungen hat, ebenso wie für die zahllosen Wege, wie der Heldencharakter ausgestaltet wird, für die großartige Geschichte und unzählige spannende Nebenaufgaben, die Romantik, Magie, Schalk und politische Intrigen mit der Hauptgeschichte verweben. Wer möchte, kann hunderte Stunden in den Welt von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verbringen, die pulsierende Metropole Rathir besuchen, durch die weiten Landstriche von Dalentarth ziehen oder in die dunkelsten Dungeons der Briganten-Halle vordringen, um alle Geheimnisse von Amalur zu ergründen."