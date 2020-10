The Unexpected Quest: Prologue: Vorgeschmack auf die von Warcraft und Siedler inspirierte Aufbaustrategie

Screenshot - The Unexpected Quest (PC) Screenshot - The Unexpected Quest (PC) Screenshot - The Unexpected Quest (PC) Screenshot - The Unexpected Quest (PC) Screenshot - The Unexpected Quest (PC) Screenshot - The Unexpected Quest (PC) Screenshot - The Unexpected Quest (PC)

Am 7. Oktober 2020 haben Rionix und PQube einen Prolog mit den ersten drei Kapiteln aus The Unexpected Quest für PC veröffentlicht. Auf Steam kann man The Unexpected Quest - Prologue kostenlos herunterladen sowie die noch in diesem Jahr erscheinende Aufbau-Strategiespiel auf die Wunschliste setzen. Laut Spielbeschreibung ist The Unexpected Quest ein "Abenteuerspiel mit Strategie- und Management-Elementen in einer mittelalterlichen Fantasy-Umgebung, inspiriert von Klassikern wie Warcraft 3 und Die Siedler. Begib dich auf Quests, jage nach Schätzen und verwalte deine Ressourcen, während du baust, kämpfst, zauberst und Tränke braust, um Ordnung in eine Welt zu bringen, die am Rande des Abgrunds steht.Seltsame Kreaturen von den unterschiedlichsten Orten erwarten dich. Einige von ihnen werden dir helfen, andere brauchen deine Hilfe, und wieder andere werden Gefallen an deinem Kopf finden ... oder besser gesagt, an deinem frischen Hirn. Du wirst ruhigen Dörfern, schneebedeckten Berggipfeln, undurchdringlichen Wäldern und übel riechenden Sümpfen einen Besuch abstatten. Aber eine Konstante gibt es: Es warten überall Abenteuer auf dich! Sammle alles ein, was nicht niet- und nagelfest ist! Zwerge haben nichts gegen Arbeit, aber sie rühren keinen Finger, wenn ihr Magen knurrt. Du kannst eine funktionierende Mühle nicht einfach aus Schlamm und Stöcken bauen, also musst du nach den entsprechenden Materialien suchen. Halte Vorräte und Ressourcen im Überfluss bereit, damit deine Welt buchstäblich expandiert!Baue Brücken über turbulente Flüsse und Docks in den Sümpfen, repariere Gebäude und errichte neue! Mühlen liefern Nahrung, Sägewerke liefern Baumaterial, Schmieden verbessern die Ausrüstung, und du kannst jederzeit Überschüssiges auf dem Markt verkaufen. Viele verschiedene Baustile und Farben erwarten dich im Spiel. Die Bewohner des Planeten hatten schon seit Anbeginn der Zeit viele Probleme zu überwinden und Quests zu erledigen. Versuche, jedem zu helfen, dem du helfen kannst, und ernte die Früchte deiner Arbeit. Du kannst dich auch immer auf das Wichtigste verlassen: aufrichtige Worte der Dankbarkeit.""Nett zu sein, bringt einen häufig weiter. Nett zu sein mit einem Schwert in der Hand jedoch noch viel mehr. Stelle erfahrene Soldaten ein, rüste ihre Rüstung und Waffen auf und kämpfe und erobere. Wer auch immer gesagt hat, die Feder sei mächtiger als das Schwert, hat noch nie ein Claymore zu spüren bekommen! Nicht genug Nahrung oder Material? Sterben deine Soldaten an ihren Wunden? Haben deine Arbeiter beschlossen, eine Gewerkschaft zu gründen? Magische Gegenstände und Tränke schaffen Abhilfe! Spare dein Gold, schließe Quests ab und plündere Truhen. Es gibt viele Möglichkeiten, an magische Gegenstände zu kommen!"Letztes aktuelles Video: Prologue Launch Trailer