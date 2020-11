SpellForce 3: Fallen God: Eigenständige Erweiterung und eigenständiger Multiplayer-Modus erscheinen heute

THQ Nordic veröffentlicht heute (sehr wahrscheinlich um 19 Uhr) die eigenständige Erweiterung SpellForce 3: Fallen God und den eigenständigen Multiplayer-Modus (Free-to-play) SpellForce 3: Versus SpellForce 3: Fallen God bietet (laut Hersteller) eine rund 20-stündige Singleplayer-Kampagne rund um einen eigenen Troll-Stamm, die auch zu zweit oder zu dritt im Koop-Modus gespielt werden kann. Darüber hinaus umfasst die Erweiterung Modding-Tools, volle Steam-Workshop-Integration, gewertete Multiplayer-Matches und ein Craftingsystem."Im Verlauf der Kampagne trifft der Spieler immer wieder Entscheidungen, die auch seine Mitstreiter-Helden massiv beeinflußen. Diese erhalten neue Fähigkeiten oder Eigenschaften und treffen sogar eigene Entscheidungen im Verlauf der Kampagne basierend auf den vorher vom Spieler getroffenen."Ebenfalls heute erscheint SpellForce 3: Versus - die kostenlose Multiplayer-Version von SpellForce 3. Man kann sich gleich in die neuen gewerteten Multiplayer-Schlachten werfen und gegen alle anderen SpellForce-3-Spieler antreten oder man übt sich zunächst in Gefechten gegen die KI. In SpellForce 3: Versus stehen Menschen, Orks und Elfen als spielbare Völker bereit, beim ersten Spielstart wird das Volk zufällig ausgewählt - einmal ein Elf, immer ein Elf. Das ist die zentrale Einschränkung der Free-to-play-Version. Wer alle sechs Völker oder die Einzelspieler-Kampagnen aus SpellForce 3, SpellForce 3: Soul Havest oder SpellForce 3: Fallen God spielen will, muss diese zusätzlich erwerben. Weitere Mikrotransaktionen oder Werbung gibt es nicht.Letztes aktuelles Video: Versus Free Multiplayer Trailer