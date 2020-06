The Light Remake: Neuauflage des Rätselabenteuers veröffentlicht

Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC) Screenshot - The Light Remake (PC)

Am 4. Juni 2020 hat Sergej Sergeitsch sein meditatives Puzzle-Adventure The Light Remake für PC veröffentlicht. Der Titel ist eine Neuauflage des 2012 erschienenen Titels The Light. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bislang "sehr positiv" ausfallen (aktuell sind 91 Prozent von 80 Reviews positiv), kostet 3,99 Euro.Sergeitsch beschreibt sein Spiel als atmosphärische Parabel über die Rolle des Menschen in der Welt, das Leben und den Tod. Aus der Ich-Perspektive erkundet man eine mysteriöse, menschenverlassene Welt, die von der Natur zurückerobert wird - düster und leer, aber gleichzeitig unglaublich schön. Man findet Textnachrichten und löst logische Rätsel, während man die Geschichte hinter dieser Welt offenlegt und einem von zwei Spielenden entgegenschreitet.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer