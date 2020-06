Infected Maze: Prozeduraler Horror im Krankenhaus für PC und Switch

Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC) Screenshot - Infected Maze (PC)

Nachdem Infected Maze am 27. Mai bereits auf PC via Steam veröffentlicht wurde, hat Entwickler Masatoko Games jetzt auch eine geplante Switch-Umsetzung für den prozeduralen Horror im Krankenhaus angekündigt. Das hat Gematsu gemeldet. Ein Releasedatum für die Switch-Version gibt es allerdings noch nicht.Als Spieler begibt man sich in Ego-Ansicht in das Krankenhaus, um der eigenen Schwester zu helfen, die sich im Keller verbarrikadiert hat. Dort geschehen merkwürdige Dinge: Patienten und das Personal scheinen sich in blutrünstige Zombies verwandelt zu haben! Zudem wird die Anordnung der Räume bei jedem Durchlauf prozedural generiert.Masatoko Games hebt die Mischung aus Shooter-Action und Schleicheinlagen hervor, wenn man sich den Weg durch das labyrinthartige Gebäude bahnt. Aus der Spielbeschreibung bei Steam geht außerdem hervor, dass Infected Maze eigentlich als Early Access vorgesehen war und vom Entwickler nur aus Versehen als fertiges Spiel veröffentlicht wurde.Entsprechend fehlen derzeit noch manche Inhalte wie Nahkampfwaffen und ein höherer Schwierigkeitsgrad, die man möglichst bald nachreichen möchte. Immerhin wurde mittlerweile bereits die Geschwindigkeit erhöht, mit der sich der Spieler bewegen kann. Unsicher ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch, ob die Entwickler noch mehr Varianten bei den Angriffsmustern der Feinde und zusätzliche Ereignisse nachliefern werden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Trailer